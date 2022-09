Un 34enne oplontino è finito denunciato dai carabinieri per guida senza patente. La sua auto è rimasta sequestrata perché senza assicurazione. Dovrà rispondere di ricettazione invece un uomo 54enne fermato alla guida di una Audi A1 risultata rubata poche ore prima a Napoli e ora restituita al proprietario. A Torre Annunziata identificate 57 persone, controllati 23 veicoli. E arrestato un 35enne per detenzione di droga a fini di spaccio: è stato sorpreso in via Vigne, mentre cedeva cocaina a un cliente poi segnalato in prefettura.

Nella sua abitazione altre 16 dosi della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento. Il giovane è portato in carcere, in attesa di giudizio per il reato che gli è contestato dalle forze dell’ordine.