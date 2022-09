In cerca di funghi in zona Tribucchi precipita per 300 metri

Incredibile “avventura” per un cercatore di funghi vivo per miracolo. L’uomo ha perso improvvisamente l’equilibrio lungo un sentiero in zona Tribucchi, ed è precipitato sul versante di Sarno in un burrone a circa 300 metri dalla strada riportando fratture che gli impedivano di risalire. Alle 15 di ieri sono scattati i soccorsi attivati da una telefonata alla locale Stazione dei Carabinieri che ha allertato gli ispettori delle Guardie Ambientali d’Italia – Palma Campania e gli operatori di protezione civile de La Gazzella.

Grazie anche alla posizione inviata dal ferito si è in breve riusciti ad arrivare sul punto più vicino e si è reso necessario allertare anche la Stazione Carabinieri di Quindici, nel cui territorio insiste la strada e Sarno, versante montano di Competenza e due unità del 115 con imbracatura per soccorso da terra. Data la ripidità del terreno era subito chiaro che nessun intervento fosse possibile calandosi dalla strada se non con Basi Hems Campania Elisoccorso 118 e Soccorso Alpino e Speleologico Campania – CNSAS

Alle 17,30 partiti dalla base di Salerno gli operatori dell’elisoccorso grazie alla posizione precisa inviata e confermata hanno provveduto al soccorso verticale trasportando il ferito all’ospedale di Salerno. Per lui diverse fratture, ma visto il volo è veramente un miracolo.