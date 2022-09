Sequestro di droga a Scafati dove i carabinieri hanno sorpreso il 35enne L.F., disoccupato e percettore del reddito di cittadinanza, con circa cinquanta dosi di droga in auto. L’uomo, residente a Boscoreale, è stato fermato in via Lo Porto nei giorni scorsi. Pare che i militari fossero stati informati che in quella zona sarebbe passata una Fiat 500 che trasportava droga. I carabinieri sono intervenuti fermando la vettura e procedendo alla perquisizione della stessa e del conducente. Nel portaoggetti e sotto il freno a mano è stata trovata la droga, suddivisa in 50 dosi. I militari hanno trovato – in totale – oltre 16 grammi tra cocaina e crack.

Il 35enne napoletano non ha saputo fornire giustificazioni ai carabinieri i quali hanno successivamente perquisito anche l’abitazione del percettore del reddito di cittadinanza, che ha dato esito negativo. L.F. è stato arrestato e la droga sottoposta a sequestro.