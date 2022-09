Una «una importante situazione familiare personale». Così il Toronto ha definito le difficoltà delle ultime ore di Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli che non si è allenato ieri con la squadra di Bob Bradley e oggi non ha seguito il gruppo per la preparazione alla sfida contro Atlanta in Mls. Anche Criscito ha saltato la seduta di allenamento di ieri in Canada «per sostenere Insigne e la sua famiglia», ha detto il club canadese in una breve dichiarazione.

Quando mancano solo 4 giornate al termine della stagione regolare di Major League Soccer, il Toronto degli italiani deve sperare in un’impresa – oltre che in una combinazione di risultati – per entrare nelle prime 7 posizioni della Eastern Conference, visto che attualmente l’ultimo posto utile per i playoff dista 5 punti. Fatale per le ambizioni del club l’ultima rocambolesca sconfitta casalinga patita per 4-3 nel derby contro il Montreal Impact.