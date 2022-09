Ancora giornate fredde al mattino e miti nelle ore centrali, ma da sabato cambiera’ tutto. La redazione del sito IlMeteo.it informa che una perturbazione atlantica si isolera’ sulla penisola Iberica e spingera’ correnti umide meridionali verso l’Italia nel weekend: questo flusso portera’ un aumento delle nubi con temperature minime in risalita.

Di contro le massime tenderanno a scendere per l’effetto opposto della copertura nuvolosa quando i raggi del sole non potranno scaldare i bassi strati. Da domenica l’escursione termica diurna passera’ da 15 C a circa 3 C al Centro-Nord, mentre al Sud fara’ caldo per qualche giorno in piu’.

Le giornate

Passeremo da una settimana in prevalenza asciutta e fredda al mattino ad un periodo tipico autunnale, grigio con piogge e temperature comprese tra 14 e 17 C. Nel weekend sono previste anche forti piogge ad iniziare da sabato su Nord e Toscana, in estensione successiva anche a Lazio, Umbria e poi Campania con possibili nubifragi.

Nel dettaglio

Mercoledi’ 21. Al nord: nubi sparse al Nord Est in spostamento verso Ovest. Centro: soleggiato, qualche acquazzone tra Abruzzo e Molise in movimento verso il Lazio; locali rovesci in Sardegna. A Sud: diffusa instabilita’ tra Calabria e Sicilia con acquazzoni. – Giovedi’ 22. Al nord: cielo poco nuvoloso. Al centro: soleggiato salvo qualche addensamento sui rilievi, rovesci in Sardegna. A sud: variabile con temporali fortii in Sicilia. – Venerdi’ 23. Al nord: soleggiato con velature in arrivo da Ovest. Al centro: soleggiato salvo acquazzoni in Sardegna. Sud: soleggiato, qualche acquazzone in Sicilia