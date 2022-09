Il terribile annuncio di Colasurdo: «Sono rimasto cieco»

Familiari, amici, fan e appassionati in apprensione per la salute di Marcello Colasurdo, il “re della tammurriata”, dopo un post lanciato su Facebook dallo stesso artista. Colasurdo ha raccontato di essere diventato cieco in seguito a una caduta e dopo aver riportato un trauma cranico. Ha battuto la testa, ha perso momentaneamente la vista, ma ci ha tenuto a informare – e in parte rasserenare – i suoi tanti followers. «A causa di una caduta in cui ho riportato un trauma cranico, ho perso, spero momentaneamente, la vista. Voglio scusarmi con tutti coloro che mi stanno chiamando o mandando messaggi su wa o fb, ma al momento non posso rispondere. Vi terrò aggiornati e spero al più presto poter scrivere personalmente con tutti i miei errori. Vi voglio bene», si legge nel post.

Di origine molisana, Colasurdo si trasferisce in Campania dalla tenera età di dieci anni. Ex componente del gruppo operaio E Zezi di Pomigliano d’Arco, dal 1996 è leader dei Marcello Colasurdo Paranza e nel 2000 realizzò il disco “Aneme perze” con gli Spaccanapoli per l’etichetta Real Word di Peter Gabriel. Da sempre è un indiscusso protagonista della musica popolare, specialmente dal vivo, esibendosi con la sua tammorra in giro per la Campania e nel resto d’Italia. Nel corso della sua carriera poliedrica, Colasurdo, come attore, può vantare un film con Federico Fellini e John Turturro, oltre a collaborazioni musicali con i Modena City Ramblers, Almamegretta, 99 Posse. Molte le manifestazioni di solidarietà e di affetto, tra cui medici oculisti che gli hanno offerto aiuto.