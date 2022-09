“Prima volta sulla Circumvesuviana, a Porta Nolana, alla stazione Garibaldi è salito l’inferno”. Questa volta il racconto non è di un pendolare. A scrivere la sua esperienza su Twitter è Roberto Sosa. L’ex attaccante del Napoli, “El Pampa” si è subito pentito della scelta: “Alla stazione di Gianturco volevo chiamare il taxi”. Alla fine sembra però che ce l’abbia fatta ad arrivare in penisola sorrentina e tornare a casa: “Adesso torno per vedere la partita”.

Un post ripreso dalla pagina satirica “Circumvesuviana, Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti” che ha pubblicato la foto e ha scritto: “Oggi siamo qui per celebrare la storia: El Pampa Sosa, bandiera del Napoli, ha preso la Circumvesuviana per la prima volta e mi pare che non sia andata benissimo; dopo 100 metri già parla come un reduce”.