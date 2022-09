Circa trenta manifestanti no vax hanno protestato in centro a Napoli contro il ministro della sanita’ Roberto Speranza, in arrivo per incontro in campagna elettorale. l manifestanti urlano slogan contro la vaccinazione per il covid urlando “assassino”, rivolti a Speranza. Il gruppo e’ controllato dalle forze dell’ordine. Al loro fianco si e’ poi schierato un altro gruppo che prima ha esposto lo striscione di Italaexit e poi l’ha ripiegato. I manifestanti sono avvicinati dallo scrittore Maurizio De Giovanni, presente in zona, per un colloquio, ma gli hanno urlato “venduto, venduto”.

“Abbiamo uno strumento in più per battere il covid, dobbiamo lavorare in questa direzione perché il covid non è scomparso”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza a margine di un appuntamento elettorale a Napoli, commenta la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) di approvare oggi un vaccino Pfizer/BioNTech Covid mirato alle sottovarianti Omicron BA.4 e BA.5 .