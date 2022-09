Il giallo di Silvia Cipriani, trovata solo l’auto

Ritrovata l’auto di Silvia Cipriani, l’ex postina di Contigliano scomparsa da Cerchiara il 23 luglio scorso. L’auto è stata ritrovata tra Montenero e Casaprota, in località Scrocco (Rieti) dove sono ora giunti gli uomini della Questura che hanno confermato che l’auto è quella dell’ex postina. Nell’auto non c’era però il cadavare della donna. L’area è stata interamente transennata e sono in corso ricerche. Al momento, però, non è ancora stato ritrovato il corpo della donna. Sono in corso ampie battute nella zona.

La scoperta dell’auto è stata fatta da Bruno Cingolani, che ha avuto un guasto alla sua vettura e si è fermato sul ciglio della strada. Da lì ha visto la Fiat Palio della donna nella boscaglia e ha dato l’allarme. Sul posto si trovano anche uomini della Protezione civile e dei carabinieri.

Silvia Cipriani, 77 anni, ex postina di Contigliano e Montenereo, è scomparsa dalla fine di luglio dalla sua abitazione di Cerchiara, frazione di Rieti. Non fu più vista nemmeno la sua auto, una Fiat Palio. Le ricerche si erano concentrate, tra le altre zone, proprio a Montenero, ma dell’auto non si era trovata traccia.

Ora gli inquirenti della Questura stanno cercando di capire anche da quanto tempo l’auto si trovasse in zona, considerato che non era difficile scorgerla e tra fine luglio e gli inizi di agosto si erano tenute nell’area della ricerche piuttosto approfondite.