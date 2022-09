“Vesuvio Erutta (Tutta Napoli è distrutta)”: lo slogan intonato da alcuni tifosi contro i supporter del Napoli è diventato un remake di successo su Spotify del brano Freed From Desire. Ieri, dopo una giornata di proteste, è finito rimosso dalla piattaforma. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi aveva chiesto la rimozione del brano. “È indice di un pregiudizio inaccettabile – ha detto il primo cittadino al tg di Canale 8 – ed è una forma di razzismo verso Napoli, la capitale del Mezzogiorno. Basta con questa visione becera e ignorante, dobbiamo difenderci tutti insieme. Da Spotify un enorme scivolone, deve rimuovere immediatamente la traccia”.

Si tratta in particolare di un coro da stadio intonato particolarmente dalle tifoserie avversarie quando in campo c’è il Napoli. Ma alcune volte si è ascoltato anche quando il Napoli non c’entra niente. Un po’ di razzismo un tanto al chilo.