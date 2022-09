Fino al 30 novembre è attiva online sul sito INPS la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge 50/2022. Il bonus è riferito stavolta a lavoratori autonomi iscritti all’INPS e i professionisti associati alle Casse di previdenza private. La circolare INPS del 26 settembre.

Possono presentare la domanda i lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS in possesso dei requisiti indicati nella circolare numero 103.

E quindi:

iscritti alla gestione speciale degli artigiani;

iscritti alla gestione speciale dei commercianti;

iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;

pescatori autonomi;

liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Istituto. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Requisiti

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

Spetta invece un bonus di 350 euro ai richiedenti che, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

essere già iscritti alla gestione autonoma;

essere titolari di partita IVA attiva;

aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Sempre alla data del 18 maggio 2022, gli interessati non devono essere titolari di trattamenti pensionistici diretti.

La domanda sul sito dell’INPS

È possibile trasmettere la domanda tramite il servizio online Indennità una tantum 200 euro.

In alternativa al servizio online, l’indennità può essere richiesta tramite i patronati o il Contact center, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa oppure al numero 06.164164 da rete mobile.

fonte orizzontescuola.it