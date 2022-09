Non solo le emozioni e le lacrime di king Roger Federer, che in questo torneo ha giocato l’ultima partita ufficiale della sua carriera. La Laver Cup, sfida di tennis a squadre tra Europa e Resto del Mondo, ci regala anche un divertente siparietto tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Mentre Nole si trova in un momento delicato nella partita contro Felix Auger-Aliassime (che vedrà vincere il canadese 6-3, 7-6), il campione azzurro gli si avvicina e lo incita parlando in italiano: «Forza, c***o! Forza! Un po’ di cattiveria, adesso… Un po’ di cazzimma napoletana, eh… Un po’ di cazzimma napoletana e serba insieme. Quella è perfetta».

Nole si fa una bella risata, e non ha certo bisogno dell’interprete per comprendere al volo. E la scena rimbalza tra appassionati e non, in un video virale.