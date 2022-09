Continuano in tutta la Provincia di Salerno i controlli dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità a tutela della salute pubblica. Negli ultimi giorni ispezionate numerose attività commerciali e laboratori per la preparazione di alimenti, che hanno portato alla chiusura di un panificio – in precarie condizioni igieniche – e alla contestazione di tre diffide. Durante l’ispezione del panificio, effettuata da personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e della locale Asl, il Nas di Salerno ha proceduto all’immediata chiusura dell’attività, sia del laboratorio che del punto vendita.

Riscontrate precarie condizioni igienico – sanitarie e strutturali, sporco pregresso in alcuni ambienti e attrezzature, servizio igienico comunicante con il laboratorio di produzione, presenza di muffe, cucina priva della cappa di aspirazione, spogliatoio utilizzato come deposito di materie prime, infiltrazioni di acqua.