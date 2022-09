Grande Fratello Vip 7 è stato svelato finalmente il cast

Alla conduzione del grande fratello vip ci sarà sempre il direttore della rivista settimanale Chi, Alfonso Signorini, coadiuvato da due opinioniste d’eccezione del calibro di Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

La casa più “spiata d’Italia” aprirà le porte agli italiani lunedi 19 settembre, siamo tutti in attesa di conoscere “i vipponi” di questa edizione.

CHI CI SARA’?

I nomi certi che sono trapelati nelle settimane scorse sono quelli di Giovanni Ciacci, che con un post sui social ha annunciato la sua presenza, Pamela Prati che sogna di ritrovare la sua dolce metà proprio nella casa e la cantante Wilma Goich.

I RUMORS SU QUESTA EDIZIONE

I social sono letteralmente impazziti, parecchi vip sono stati tirati in ballo come possibili concorrenti, tra le piste più accreditate secondo gli ultimi rumors troviamo: Federico Fashion Style che con la sua esuberanza potrebbe portare un ventata di freschezza nella casa. Giovanni Angiolini, già ex concorrete dell’edizione NIP ed ultima fiamma di Michelle Hunzicker, che gli è valso il titolo di medico più amato dal panorama femminile.

Alvaro Vitali conosciuto da tutti con il nome Pierino, uscito dalle scene qualche anno fa, porterebbe peso artistico ed esperienza tra le fila dei partecipanti, l’attore e il regista napoletano Sergio Assisi, già accostato diverse volte nelle edizioni precedenti.



Amaurys Pérez personaggio televisivo cubano ed ex pallanuotista, il conduttore radiofonico Charlie Gnocchi, nonché fratello di Gene Gnocchi, Andrea Iannone la nuova fiamma della cantante italiana Elodie, Gemma Galgiani già nota ai teleschermi per la sua lunga permanenza nello studio televisivo di Uomini e Donne.

L’ex gieffina Guendalina Canessa, la regina dei social e dei tik tok napoletana Rita De Crescenzo, tra le personalità più influenti del mondo dello spettacolo troviamo quello della bellissima e simpaticissima Manuela Arcuri, la cantante due volte vincitrice del festival della canzone italiana Gigliola Cinquetti e la conduttrice Rita Dalla Chiesa.

Visti i nomi, i rumors fatti e le presenze certe, ci sono dunque tutti i presupposti per assistere ad un’altra edizione spumeggiante del Grande Fratello Vip.