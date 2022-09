“Le rinnovabili, le comunità energetiche di auto consumo e una produzione europea comune”

La crisi energetica, che a breve si farà sentire con tutta la sua veemenza, va combattuta oltre il problema della scarsità del gas. Ne è convinto Giulio Gerli, candidato nella lista Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera dei Deputati, alle prossime elezioni del 25 settembre. “Occorre puntare a strategie di medio e lungo periodo, come incentivare nel nostro Paese le comunità energetiche di auto consumo a chilometro zero, dotate di accumulatori per la notte – spiega – si tratta di uno strumento necessario per sopperire alla rete di distribuzione in Italia che e sottodimensionata, per cui è complicato produrre energia a migliaia di chilometri di distanza dall’utente finale”.

L’imprenditore di Striano – che è candidato nel collegio plurinominale Campania 1 – P02 (insieme con Fiorella Zabatta, presidente del Consiglio federale nazionale, e del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli) – aggiunge: “L’Europa, inoltre, deve dotarsi di una vera produzione energetica comune che possa vincere le sfide lanciate dalla globalizzazione”. Per attuare tali strategie, tuttavia, l’Italia deve essere pronta e farlo in fretta. “È arrivato il momento di prendere posizioni nette in tema di politica economica: è la nostra ultima possibilità – afferma Gerli –

innanzitutto dobbiamo sfatare un pericoloso pregiudizio culturale del nostro Paese, che vede troppo spesso un procedimento costoso in tutto ciò che è “green”, invece – conclude – economia ed ecologia non sono antagoniste ma due facce della stessa medaglia. Il “green” oggi è l’unica economia che funziona. È l’unica economia che produce reddito, lavoro e sostenibilità sociale”.

I comuni della provincia di Napoli devono camminare mano nella mano e raggiungere l’obiettivo con Giulio Gerli alla Camera dei Deputati.