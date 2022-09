Sversano 200 litri di olio sul terreno. 3 persone denunciate dai Carabinieri. A unire con un filo le tre persone denunciate dai carabinieri della stazione di Marigliano c’è la stessa azienda. Tre uomini: l’amministratore unico e 2 dipendenti di una società di trasporti su gomma.

I due impiegati sono stati sorpresi in Via Vecchia del Bosco, fuori dal loro camion. Stavano sversando in strada oltre 200 litri di oli combustibili esausti. Un danno enorme per il terreno, una massiccia dose di potenziale veleno che potrebbe raggiungere anche la falda acquifera.

Nessuna autorizzazione, solo un modo per liberarsi di oli senza passare per la filiera legale e più “green” della rigenerazione o della combustione industriale.

Anche per l’amministratore della società, la cui sede è a Napoli, è scattata la denuncia

Sequestrati automezzo e un’area di 10 mq macchiata dagli inquinanti sversati.