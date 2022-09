Una domenica mattina con tanto entusiasmo per Giulio Gerli, il candidato di Striano alla Camera per Verdi e Sinistra. Ieri l’incontro nella sua cittadina a “Il Cantiere del Gusto”. Numerose le presenze per ascoltare il programma e le idee del noto imprenditore vesuviano che vuole mettersi al servizio della comunità: “Sono un uomo del territorio e che vuole lavorare per il suo territorio – ha detto alla platea – e lo fa togliendo tempo alle proprie passioni ed ai propri affetti perché ritengo importante la politica che sa cosa fare”. Un riferimento alla famiglia arrivato più volte durante il suo discorso agli affezionati ed agli strianesi e non solo presenti sul posto: “Per fortuna mi appoggiano, ma conosco bene cosa significa perdersi dei momenti importanti, ma ho voglia di migliorare il futuro per tutti”.

Un occhio poi al futuro di tutti gli italiani: “Inutile nascondersi, stiamo andando verso un periodo che sarà difficile per imprese e famiglie (il riferimento al carovita ed al carobollette in arrivo in autunno). Cosa si può fare? Lavorare, dare forma ai contenuti”. Un attaccamento a valori molto forte nell’area vesuviana, dove Gerli conta appunto di fare il pieno il 25 settembre.