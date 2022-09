Gelosa della moglie dell’amante virtuale, la inonda di messaggi con la scritta “cornuta”

Avrebbe portato avanti una relazione sessuale virtuale con un uomo sposato, e per mesi ha ossessionato la moglie, una donna di Maracalagonis, in provincia di Cagliari. La stalker, Patrizia Pascale, di 48 anni e residente a Macomer, è condannata ad un anno di reclusione dal tribunale di Cagliari. Nel corso della relazione fedifraga, la stalker ha inviato centinaia di messaggi, lettere e fax, chiamandola «cornuta», scrive in un articolo L’Unione Sarda.

La sua ossessione per quella donna, con l’intento di offenderla e magari spingerla ad interrompere il matrimonio con l’uomo di cui la stalker si era invaghita, era ripetuta in messaggi scritti su diversi supporti; a lettere cubitali inviate per via telematica nel luogo di lavoro, cartoline, fotomontaggi con corna su immagini ritoccate. La vittima, esausta di quel comportamento ha sporto denuncia ed in poco tempo gli inquirenti sono risaliti all’autrice delle molestie.

La vittima nascosta

Durante il processo di primo grado, che ha comminato la condanna ad un anno, la vittima è sentita coperta da un paravento per ricostruire tutti i passaggi della persecuzione, rifiutando di guardare in faccia la stalker.