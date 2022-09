Nella perpetrati tre furti nella galleria commerciale “La Fornace” di Lioni, in Alta Irpinia. I malviventi, dopo aver praticato un foro nel muro esterno, sono prima entrati in un negozio di calzature ed asportato dal registratore di cassa circa trecento euro. Quindi, dopo aver forato il tramezzo divisorio, si sono introdotti nel negozio di intimo e rubato dalla cassa un centinaio di euro. Con lo stesso modo di operare sono infine entrati nell’adiacente oreficeria e, dopo aver prelevato solo articoli di bigiotteria, si sono dati alla fuga, disturbati dal sistema di allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. Indagini in corso per individuare i responsabili e provare a fermarli per recuperare la merce sottratta.