Furti a Milano-Malpensa: arrestato 35enne di Pomigliano

Rintracciato e arrestato, in corso Garibaldi a Napoli, un 35enne di Pomigliano per un ordine di carcerazione emesso lo scorso 31 maggio dalla Procura della Repubblica, Tribunale di Milano, ufficio Esecuzioni penali. Il giovane deve scontare la pena di un anno e un mese di reclusione ed è condannato anche a pagare una multa di 200 euro per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Reati commessi a Malpensa- Ferno e Milano tra il 2012 ed il 2017.

I Carabinieri della stazione di Poggioreale hanno invece arrestato per furto aggravato R.C., 37enne di San Giorgio a Cremano già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno sorpreso l’uomo in pieno giorno mentre usciva da un’auto parcheggiata in via Taddeo da Sessa con un borsello tra le mani e hanno deciso di controllato. La serratura dello sportello lato passeggero era forzata e quel borsello non era il suo ma del proprietario dell’auto.