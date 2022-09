Fulmine colpisce aereo diretto a Napoli: atterraggio d’emergenza

Paura su un velivolo ma, per fortuna, nessuna conseguenza. Un aereo della compagnia low cost Easyjet, partito da Milano e diretto a Napoli, è stato colpito da un fulmine mentre era in volo nelle scorse ore. A bordo 90 persone. Non solo. L’atterraggio a Capodichino si è reso impossibile a causa delle forti piogge che hanno interessato, la giornata di domenica, tutta la regione Campania. Così il comandante ha cambiato rotta ed è sceso all’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. Fortunatamente, l’atterraggio è andato a buon fine e nessuno, tra passeggeri – poi trasferiti a Napoli via terra – ed equipaggio, è rimasto ferito.

Il fenomeno si presenta quando le cariche elettriche negative, solitamente alla base delle nubi, incontrano le cariche positive sulla superficie del velivolo. Un aereo colpito da un fulmine non è un evento così remoto. I velivolo sono progettati per questa evenienza e i passeggeri sono ben protetti. Solitamente i danni sono minimi, e vengono effettuati minuziosi controlli alla strumentazione dopo un fatto simile.