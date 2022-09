Il consenso elettorale di Forza Italia a Poggiomarino, cittadina in cui il partito di Berlusconi è risultato primo, comincia a dare i suoi frutti. Dopo il successo delle ultime Politiche, l’onorevole Fulvio Martusciello nomina Antonio Bonagura, capogruppo forzista della maggioranza in consiglio comunale, responsabile degli Enti Locali della Provincia di Napoli.

La notizia racconta il rinnovamento messo in campo da Martusciello e da tutti i leader del partito di Forza Italia. Bonagura, alla sua prima esperienza amministrativa nel suo paese, dichiara: ” è una nomina che mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi responsabilizza significativamente, inoltre sarà un’ occasione importante per la mia crescita personale e politica.

Ringrazio il coordinatore regionale Fulvio Martusciello per aver pensato a me.

La nomina arriva in un momento della mia vita molto triste, poiché da pochi giorni è venuta a mancare una figura molto importante della mia vita che mi ha sempre spinto ad iniziare il mio percorso politico, la Comandante della Polizia Municipale Rita Bonagura, zia, amica, punto di riferimento, che spero continuerà a guidarmi da lassù. Lavorerò impegnandomi come ho sempre fatto, con l’entusiasmo di sempre e con la consapevolezza di poter contribuire a far sì che Forza Italia in Campania sia sempre più presente nelle città della Provincia di Napoli, lavorerò affinché i miei coetanei possano riavvicinarsi alla politica, organizzando eventi e facendoli sentire parte integrante del movimento Forzista, che da sempre rappresenta l’unico punto di riferimenti del “centrodestra moderato”.