Terremoto in Puglia oggi, sabato 3 settembre. Una scossa di magnitudo compresa tra 3.5 e 4.0 è stata rilevata verso mezzogiorno in tutta la provincia del comune pugliese. A rilevarlo l’Ingv. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall’Ingv nella notte tra le province di Rieti e L’Aquila. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 1.31, sono stati Amatrice, Accumoli, Cittareale (Rieti) e Montereale (L’Aquila). Ieri, invece, in corso uno sciame sismico sul Vesuvio.

Un terremoto di magnitudo 5.8 ha inoltre colpito la Grecia questa mattina. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo-mediterraneo (Emsc). L’epicentro del terremoto e’ stato nei pressi dell’isola di Creta, due chilometri sotto la superficie terrestre, secondo l’Emsc.