Figli, arriva il bonus una tantum da 1000 euro – come ottenerlo

C’è un bonus prezioso da mille euro che si può richiedere per ogni singolo figlio, vediamo come sfruttarlo. Con l’arrivo dell’assegno unico universale tutta la situazione dei bonus per i figli a carico è cambiata completamente. Infatti fino all’arrivo dell’assegno unico universale c’erano tanti bonus a disposizione per le famiglie con i figli a carico. Tuttavia da quando è arrivato l’assegno unico molti sono stati cancellati.

Un bonus utile

Infatti tutte le famiglie hanno a disposizione un aiuto mensile versato sistematicamente sul conto, però tutti i bonus che esistevano prima sono quasi completamente scomparsi. Tuttavia questo ricco bonus da €1.000 si segnala come un aiuto veramente importante per le famiglie anche perché può essere erogato per ogni singolo figlio e può essere anche richiesto da entrambi i genitori contemporaneamente. Attualmente la situazione delle famiglie italiane è veramente dura e precaria. Nel mondo della politica il dibattito sui bonus è davvero molto serrato. Infatti se ci sono partiti che esaltano la logica dei bonus e che sostengono con forza che bisogna aiutare le famiglie, ce ne sono molti altri che ritengono che i bonus siano null’altro che una politica assistenzialista.

Un aiuto che val 1000 euro per ogni figlio

Il fatto è però che le famiglie hanno un grandissimo bisogno di aiuti e quindi questo bonus da €1000 è attualmente attivo ed il governo non ha nessuna intenzione per quanto se ne sa, di cancellarlo. Questo bonus da €1000 va ad aiutare le famiglie su una spesa molto delicata vale a dire quella sull’istruzione. Infatti le famiglie italiane hanno un grande desiderio di garantire l’istruzione ai propri figli ma purtroppo con la fortissima inflazione e con gli stipendi realmente da fame che ci sono in Italia tutto questo risulta quanto mai complesso.

Come chiederlo

Il bonus da €1000 viene erogato per ogni singolo figlio senza limiti e può essere richiesto da entrambi i genitori entro il tetto massimo di €1000 complessivamente. Si tratta di un bonus che va ad agevolare tutte le spese per l’educazione musicale. Questo bonus è spendibile non soltanto per i conservatori ma anche per i cori e le bande riconosciute ed è fruibile come una detrazione IRPEF al 19%. Dunque tutte le famiglie che abbiano figli dai 5 ai 18 anni e che abbiano un ISEE entro i 35 mila euro possono effettivamente richiedere il bonus musica. Con il bonus musica le famiglie consentiranno ai propri figli di avere un prezioso aiuto sulla cultura musicale.

fonte ilovetrading.it