Festa di compleanno con botti in strada, petardo incendia casa nei Paesi Vesuviani

Un petardo partito dalla strada, dove si stavano sparando botti non autorizzati per festeggiare un compleanno, è entrato in una abitazione causando un incendio, poi domato dai vigili del fuoco. E’ successo la scorsa notte a Castellammare di Stabia, in via Brin, dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Le fiamme hanno danneggiato due vani dell’appartamento. I militari hanno identificato e denunciato una 33enne di Angri (Salerno) per incendio colposo e accensioni ed esplosioni pericolose. Ancora in corso l’identificazione di altre persone presenti.

