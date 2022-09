Le famiglie italiane sono realmente in ansia perché tante aziende rischiano di chiudere con l’impennata dei costi energetici e allo stesso tempo bisogna pagare anche le tremende bollette. La situazione delle famiglie italiane in questo autunno è realmente drammatica. Infatti con l’aumento dei costi energetici il numero delle imprese che potrebbe chiudere è impressionante e il numero di italiani che potrebbe ritrovarsi concretamente senza lavoro fa veramente paura.

Le famiglie sono in difficoltà e hanno bisogno di questo bonus

In un contesto del genere però le famiglie devono continuare a pagare le bollette inverosimilmente alte e anche la spesa al supermercato che cresce sempre. Non stupisce quindi che gli italiani ormai chiedono con rabbia il reddito di base universale e si moltiplicano nelle città italiane le iniziative per richiederlo con sempre maggiore forza. Tuttavia le famiglie hanno a disposizione dei nuovi bonus che in alcuni casi possono essere veramente preziosi. Mentre le famiglie italiane in questo periodo stanno continuando a ricevere l’assegno unico universale e stanno chiedendo il bonus scuola alle regioni, arriva un contributo enorme da addirittura 6000€ e rivolto a tutti gli studenti che vogliono cominciare a frequentare l’università.

Bonus studenti universitari da ben 6000 euro

Si tratta di un contributo aperto a tutti gli italiani. Infatti tutti i ragazzi italiani che vogliano cominciare ad andare all’università e che sceglieranno un’università della Lombardia si vedranno beneficiati proprio dalla regione Lombardia di un bonus di addirittura 6.000 euro. E’ erogato dalla regione Lombardia per le università Lombarde, ma erogato soltanto per chi provenga ad altre regioni. Infatti chi da altre regioni va a studiare in Lombardia deve sostenere non soltanto i costi universitari ma anche i costi delle stanze da affitto e quindi la regione li aiuta con questi ricchi di 6.000€.

Questo bonus e gli altri simili

Tuttavia il bonus va richiesto entro il 28 di questo mese di febbraio. Eppure anche altre regioni mettono in campo bonus degli studenti universitari e possono essere decisamente ricchi. Uno di questi casi è proprio quello della regione Friuli Venezia Giulia, quindi è sempre il caso di verificare cosa la regione effettivamente mette in campo per gli studenti di scuola e anche per quelli dell’università.

