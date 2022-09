La bufala è servita. Oltre 50 chilogrammi di falsa mozzarella di bufala campana dop e di altri prodotti alimentari scaduti insieme con cento chili di imballaggi di confezionamento sequestrati a Milano. A intervenire gli agenti vigilatori del Consorzio di tutela, coinvolti in un’operazione congiunta condotta dai carabinieri del reparto Tutela agroalimentare di Torino.

Così è emerso che il produttore, titolare di diversi punti vendita in Campania e Lombardia, utilizzava abusivamente il logo e la denominazione della “mozzarella di bufala campana dop” senza rispettare il disciplinare, utilizzando un misto di latte vaccino e bufalino e riproducendo il logo del Consorzio senza autorizzazione. Quindi, le confezioni di falsa bufala sono finite sequestrate, inoltre i prodotti scaduti saranno distrutti. Multa da 20mila euro, e le indagini sono ancora in corso.

In azione la task force anti-contraffazione, risultato della sinergia tra consorzio, forze dell’ordine e ispettorato centrale Qualità e repressione frodi (Icqrf) del ministero delle Politiche agricole. Cinque al momento le operazioni effettuate, sequestrate circa 200 chili di mozzarelle falsificate e 40mila buste di confezionamento, oltre 30mila euro di sanzioni e 2 persone denunciate alla Procura della Repubblica per frode in commercio.