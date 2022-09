Entrano i ladri in casa, nonno coraggioso li mette in fuga

Tentato furto nella serata di ieri in via Trinità a Sala Consilina: vengono scoperti dal proprietario di casa e si lanciano dal balcone. Malviventi in fuga a bordo di un’auto bianco con tetto e vetri oscurati. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per rintracciare i ladri. Ladri in azione nella serata di ieri: ignoti hanno tentato il colpo in un’abitazione in via Trinità. Si sarebbero arrampicati attraverso le tubature esterne della casa, intorno alle 22:30, nonostante ci fossero in casa i proprietari: due nonni e il nipotino che dormiva.

Beccati dal proprietario

Il proprietario di casa però si è incrociato con uno dei due malviventi che, per paura di essere scoperto, si è lanciato dal balcone riportando una ferita al piede. I due ladri si sono dati alla fuga un’auto bianco con tetto e vetri oscurati. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per rintracciare i ladri.