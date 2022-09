Il video shock del motociclista pirata che impenna a tutta velocità per via Caracciolo. Venerdì 2 settembre alle 11 iniziativa per Elvira, uccisa dalla moto assassina. “Condanna esemplare per l‘assassino e dispositivi anti-velocità per scongiurare altre tragedie.”. Un collega di Elvira: L’ho vista morire davanti ai miei occhi. Qui nulla è cambiato, troppe moto continuano a correre ed impennare.” Venerdì 2 settembre alle 11 a via Caracciolo all’altezza del bar Napoli ci sarà una iniziativa per ricordare e chiedere giustizia per Evira Zibra, la 34enne investita e uccisa da una moto pirata che impennava a tutta velocità a via Caracciolo. Alla manifestazione hanno aderito commercianti e cittadini, Europa Verde, la Radiazza ed è prevista la partecipazione dei familiari della ragazza. https://www.ilfattovesuviano.it/wp-content/uploads/2022/09/video-impenna-caracciolo.mp4

Nonostante la tragedia, oggi su quel tratto di strada nulla è cambiato, l’alta velocità e le peripezie continuando ad essere protagoniste, come racconta un collega di Elvira che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli:

“Sono il collega della ragazza che è morta davanti ai miei occhi a via Caracciolo. Sul lungomare non è cambiato niente, ci sono ancora ragazzi che corrono all’impazzata senza casco, senza rispettare nessun limite e passando con il rosso. Ho provato a segnalare alla polizia e la municipale e nessuno vuole interessarsi di questa cosa. Moriranno altre persone per colpa di questi irresponsabili. Mi stenderò in mezzo alla strada se nessuno interverrà.”

Le richieste