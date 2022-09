Elezioni, Tajani fa visita a Poggiomarino

L’ ultima settimana di campagna elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre comincia dall’Onorevole Antonio Tajani in visita a Poggiomarino. “Sono certo avremo un grandissimo risultato in Campania perchè la rete degli amministratori di centrodestra che difende i nostri territori sta lavorando egregiamente. Ecco perchè ho deciso di candidarmi in Campania, perchè la Campania possa tornare fiore all’occhiello dell’economia nazionale” ha dichiarato Tajani all’incontro con gli imprenditori del vesuviano organizzato dai forzisti Francesco Parisi ed Antonio Bonagura “è da Poggiomarino, cittadina che conosco e visito da tempo e dal vesuviano tutto che partirà il cambiamento che porterà la Campania non più a chiedere al Governo centrale ma a dare a se stessa” ha detto l’Onorevole prima di entrare nei dettagli del programma elettorale.

Molto soddisfatto Francesco Parisi, presidente del Consiglio comunale in quota Forza Italia ” Sono orgoglioso delle parole dell’Onorevole Tajani, felice del grande lavoro svolto in Campania dal Commissario regionale Fulvio Martusciello e con grande emozione posso dire che il futuro del centrodestra sarà roseo con i moderati e con Forza Italia. E la risposta dell’incontro di ieri me lo conferma” analizza Parisi.

Sulla stessa linea Antonio Bonagura che sottolinea la grande presenza di imprenditori di tutto il vesuviano “Ringraziamo gli intervenuti, chi crede in Forza Italia, chi è sempre dalla parte di un centrodestra moderato e chi ci sceglierà ancora riponendo fiducia in un partito che ha fatto la storia della politica nazionale ” conclude Bonagura.