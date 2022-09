Elezioni, crollo dell’affluenza a Napoli ed in tutto il Vesuviano – I DATI

È dell’11,46% l’affluenza al voto alle ore 12 nel comune di Napoli. Il dato, sul quale sembra aver inciso il temporale che si è abbattuto in mattinata sulla città, è in calo rispetto a quello delle elezioni politiche del 2018, quando alle ore 12 nelle 884 sezioni elettorali cittadine aveva votato il 15,86% degli aventi diritto. Alle elezioni comunali del 2021 l’affluenza alle ore 12 era del 10,18%, al referendum dello scorso giugno era del 2,69%. CLICCA QUI PER LE PERCENTUALI DI OGNI SINGOLO COMUNE.

In Campania la percentuale di affluenza alle urne alle 12 si attesta al 12% contro il 16% delle ultime elezioni politiche. Dunque, aumenta per ora, ma la forbice potrebbe allargarsi, rispetto alle precedenti elezioni.