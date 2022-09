Elezioni 2022: i dati in Campania aggiornati

In Campania erano chiamati alle urne circa 4,5 milioni di cittadini. Si votava per eleggere 38 deputati e 18 senatori. Molto bene il Movimento 5 Stelle e Fratelli D’Italia.

Per il Senato della Repubblica vi erano solo 7 collegi uninominali (Giugliano, Caserta, Benevento, Napoli, Torre Del Greco, Acerra e Salerno) e 2 plurinominali. Discorso diverso per la Camera Dei Deputati, la Campania siccome costituiva una maxi circoscrizione, è stata cosi equamente bipartita.

La prima circoscrizione comprendeva i collegi di: Fuorigrotta, Giugliano, Casoria, San Carlo Arena, Acerra, Somma Vesuviana e Torre Del Greco, più due plurinominali.

La seconda circoscrizione invece veniva rappresentata dai collegi di: Scafati, Salerno, Caserta, Eboli, Benevento e Avellino. Come nel caso precedente, si aggiungo due collegi plurinominali.

Le sezioni scrutinate sono state 5.827, per un totale di 2.403.042 votanti (circa il 53,27%), una percentuale che rasenta poco più della metà. Complice anche le condizioni climatiche avverse.

Il blocco pentastellato, con 797.815 e il 34,67% delle preferenze si attesta come primo movimento politico sul territorio della Campania. Detiene anche il primato di candidati eletti, 4 con precisione (Giugliano in Campania, Acerra, Fuorigrotta e Torre Del Greco).

A seguire il centrodestra che resta in scia del Movimento 5 Stelle. Guadagna 3 seggi (Benevento, Salerno e Caserta), con 764,825 votanti ottiene il 33,24%. Un risultato importante per tutta la coalizione, facendo un confronto diretto con le scorse elezioni politiche.

Il centrosinistra sganciato da 11 punti percentuali, conclude la sua campagna elettorale strappando circa il 22,24% delle preferenze, all’attivo circa 511.682 votanti. Tuttavia non ottiene nessun risultato prestigioso in terra campana.

Azione e Italia Viva che insieme costituiscono il Terzo Polo, si fermano ad un timido 5,27% con 121.336 votanti. Chiudendo la loro campagna elettorale al di sotto delle aspettative.

Stessa sorte per il partito di Luigi Di Maio (Impegno Civico), che in terra amica non va oltre l’1.50%.

Le schede nulle sono state 61.548, quelle bianche 40.410 mentre le contestate 136.