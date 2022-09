Ecco quando arriva il nuovo Bonus da 200 euro

Bonus 200 euro in arrivo per autonomi e professionisti con redditi al di sotto dei 35.000 euro nel 2021. L’aiuto contro il caro-bollette non potrà comunque con ogni probabilità essere richiesto prima del 20 settembre prossimo: a farlo sapere l’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziali privati, a seguito di un confronto fra i suoi tecnici e alcuni dirigenti dell’Inps, mentre si attende l’entrata in vigore del decreto attuativo della misura assistenziale prevista dal decreto Aiuti.

Il decreto

Il testo che dovrà rendere applicabile il bonus è dal 23 agosto scorso al vaglio della Corte dei Conti e, quando la magistratura contabile avrà terminato le verifiche, finirà in Gazzetta ufficiale. A quel punto l’avvio della presentazione delle istanze potrà avvenire indicativamente trascorsi due giorni dalla pubblicazione del provvedimento. E, comunque non sarà possibile inoltrare le richieste «prima del 20 settembre».