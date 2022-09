Ecco come il ladro entra in un garage nei Paesi Vesuviani e ruba una Vespa d’epoca – IL VIDEO

Siamo a Casalnuovo, dove si registra l’ennesimo furto. Un ladro, forzando la serratura si è introdotto nel garage del signor Antonio, vittima del furto, ed ha rubato una vespa d’epoca, trascinandola fuori dallo stabile e portandola via in auto. «Desidero ritrovarla, apparteneva a mio nonno», queste sono state le parole della vittima, piene di rabbia e dispiacere dopo l’accaduto. Francesco Emilio Borrelli, consigliere di Europa Verde, lancia un ulteriore appello riguardo la sicurezza del nostro territorio. «Giornalmente si registrano casi del genere, a qualunque ora del giorno e della notte, i cittadini sono preoccupati, bisogna incrementare la videosorveglianza e gli agenti in strada».

Nel video si vede il ladro portare via il mezzo a due ruote direttamente a mano. Una Vespa gialla, unica nel suo genere e che il proprietario teneva come una reliquia in ottime condizioni.