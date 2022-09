Ecco 400 euro per ogni figlio, domande fino al 16 settembre

Arriva un nuovo bonus da €400 per ogni figlio minorenne e l’ISEE per poterlo richiedere è anche molto alto perché parliamo di 40 mila euro. Vediamo come chiedere questo bonus entro il 16 settembre. Il tema dei bonus per le famiglie con i figli a carico è sempre caldissimo perché in questo periodo le famiglie con i figli a carico stanno avendo fortissime difficoltà ad andare avanti.

Il lavoro è sempre più povero e sempre più precario e la vita aumenta continuamente. Le famiglie con i figli a carico hanno l’assegno unico universale ma chiaramente non basta.

Un nuovo aiuto da 400 euro

Quindi non stupisce che siano proprio le famiglie con i figli a carico a richiedere gli aiuti più forti.

Questo bonus da €400 per ogni singolo figlio si segnala come particolarmente interessante perché è proprio compatibile con l’assegno unico universale. Il bonus da €400 di cui stiamo parlando è un aiuto economico proprio per aiutare le famiglie sulla spesa dello sport dei ragazzi. Infatti alle famiglie entro i 40.000 euro di ISEE verranno erogati proprio €400 di voucher per ogni singolo figlio. Questo bonus è disponibile proprio per l’anno scolastico 2022-2023 quindi quello che sta iniziando adesso. La domanda per avere questo voucher è partita il 16 agosto e si chiude il 16 settembre 2022. Si tratta di un aiuto veramente importante perché le spese per far fare le attività sportive ai ragazzi sono veramente onerose per le famiglie.

Utile per i ragazzi

A mettere in campo questi bonus particolari per la scuola e per lo sport sono proprio le regioni. Infatti proprio in questo periodo le regioni hanno pubblicato i bandi per avere gli aiuti sulla scuola e anche quelli sullo sport. Alcuni sono veramente forti e sono veramente interessanti ed è sempre importante verificare sul sito della propria regione e del proprio comune quali bonus siano disponibili. In particolare questo bonus €400 è stato messo in campo dal Comune di Firenze.

Domanda entro il 16 settembre

Quindi per avere questo bonus è importante essere residenti nel comune di Firenze e fare la domanda entro il 16 settembre. Non esiste un limite al numero dei figli che possono avere questo voucher. Quindi anche le famiglie con tanti figli potranno richiedere €400 per ogni singolo figlio. Questo bonus sarà erogato attraverso una graduatoria. Quindi una volta che si sarà fatta la domanda bisognerà attendere la graduatoria per capire quali famiglie beneficeranno questo di questo aiuto. Infatti se è vero che tutte le famiglie entro un ISEE di €40.000 possono effettivamente richiederlo è anche vero che alla fine saranno privilegiati gli ISEE più bassi e quindi nella domanda è fondamentale indicare il proprio ISEE.

fonte ilovetrading.it