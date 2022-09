E’ morto Bruno Arena aveva 65 anni

Si è spento all’età di 65 anni Bruno Arena. Si è ritirato dalle scene nel 2013 per un aneurisma. Conosciuto da tutti per la sua irriverenza. Faceva parte del duo comico I Fichi D’India.

Dopo 9 anni di lotta per la sua malattia, il suo cuore questa mattina ha smesso di battere.

Classe 1957, nato a Milano ma le sue origini erano di Messina, negli anni 80 si avvicina al mondo dello spettacolo indossano i panni dell’animatore turistico nei villaggi. Nel 1984 è vittima di un violento incidente automobilistico, che segna profondamente la sua vita, oltre che l’aspetto fisico.

La carriera artistica vera e propria inizia quando nel 1988 conosce Max Cavallari, insieme decidono di formare una delle coppie comiche più influenti degli ultimi tempi. Chiamandosi con il nome I Fichi D’India, iniziarono a duettare nei locali del varesotto, fino a calcare contesti e palcoscenici più importanti.

Inizia una collaborazione radiofonica con Radio Deejay, ma la sua consacrazione avviene quando debutta in televisione, nel programma “La Sai L’Ultima?“.

Insieme al suo amico Max, partecipa prima a Zelig e poi a Colorado, entrambi i programmi trasmessi su Italia1, riscuotendo un successo che va al di sopra delle loro aspettative.

Oltre ad essere un cabarettista, Bruno Arena si era fatto notare anche nel grande schermo, ricoprendo molte volte i panni dell’attore. Strizzando l’occhio per la sua verve recitativa a registi del calibro di: Carlo Vanzina, Roberto Benigni e Neri Parenti.

Della sua vita privata conosciamo molto poco, siccome non si esponeva molto sui social. Era legato sentimentalmente con Rosy Marrone con la quale ha avuto due figli: Gianluca e Lorenzo. Però non ha mai nascosto il suo credo calcistico per l’Inter, infatti anche dopo il decorso della malattia, nel 2014 fece ritorno allo stadio San Siro per guardare un partita dei neroazzurri.

Nel 2014 Bruno Arena una volta uscito dal coma inizia il suo processo riabilitativo, riacquisendo alcune capacità e coscienza. Muore dopo una battaglia estenuante questa mattina.