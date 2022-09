Due nuove veline a Striscia la Notizia: c’è Anastasia da Somma Vesuviana

Anastasia Ronca e Cosmary Fasanelli sono le nuove Veline di Striscia la notizia, che prenderà il via con la 35esima edizione martedì 27 settembre su Canale 5. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi sul sito e sui social del tg satirico di Antonio Ricci. Anastasia Ronca, 22 anni, da Somma Vesuviana (Napoli), pratica da sempre ginnastica artistica, una passione trasmessale da sua madre, che è stata anche la sua coach. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e fin da subito ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella. Nel 2019 appare a Colorado (Italia 1) come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island (Canale 5). Silenziosa e determinata, sogna di fare l’attrice oppure di lavorare nel campo della moda. – foto ufficio stampa Striscia la notizia –

Cosmary Fasanelli, 22 anni, pugliese di Brindisi, cresciuta praticando molti sport, studia danza dall’età di tre anni e mezzo. A 17 anni debutta a Tú sí que vales (Canale 5). Si trasferisce a Milano, partecipa come ballerina a diversi programmi televisivi e come concorrente ad Amici (Canale 5), un’esperienza che considera molto formativa. Cosmary – che porta il nome della nonna – si definisce solare, umile al limite dell’insicurezza, perfezionista e romantica.