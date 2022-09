A Napoli accade che il caffè non sia più soltanto un simbolo di tradizione, di cortesia e di amicizia ma anche un modo per ingannare il prossimo. Sul lungomare di via Caracciolo un uomo anziano è finito drogato proprio con del caffè per poi essere derubato. A denunciare la vicenda è il nipote dell’uomo al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: «Sul lungomare all’altezza di via Caracciolo, mentre mio nonno, che ha quasi 80 anni, era in spiaggia a farsi un bagno e a passare un po’ di tempo in tranquillità, un uomo sui 50 anni lo ha avvicinato tentando di fare amicizia portandogli un caffè che però era corretto con una sostanza stupefacente».

«Mio nonno ha così perso i sensi quell’uomo ne ha approfittato per sfilargli i 4 anelli d’oro che portava. Le foto sono scattate da un passante che immortalava il panorama e ha denunciato alla polizia quello che ha visto. Il ladro è quella con la camicia e lo zaino».