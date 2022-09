Un 23enne è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa delle ferite riportate in un incidente avvenuto la scorsa notte a Meta di Sorrento (Napoli), in piazza Madonna del Lauro. La sua moto ha impattato frontalmente con un’auto guidata da un 27enne di Boscoreale che, in prossimità di un incrocio e di strisce pedonali, ha sorpassato le auto che lo precedevano invadendo la corsia del senso di marcia opposto. Nell’impatto, oltre alla moto guidata dal 23enne, sono timaste coinvolte altre due auto, i cui rispettivi conducenti hanno riportato lesioni ritenute guaribili in 7 e 5 giorni. Il 27enne alla guida dell’auto è sottoposto ad esame tossicologico risultando positivo alla cocaina.

Denunciato dai Carabinieri per lesioni gravi e guida sotto l’effetto di stupefacenti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Piano di Sorrento e dell’aliquota radiomobile di Sorrento. I veicoli sono finiti sequestrati.