Droga e fucile in casa, il cane ​fa arrestare un 52enne

Droga e fucile in casa, in manette un uomo di Serino. Un’altra indagine è condotta dai Carabinieri di Solofra, che ha portato all’arresto di un 52enne di Serino, ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della perquisizione eseguita nell’abitazione dell’uomo, il fiuto di “Olli” (questo il nome del cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno che ha partecipato all’operazione) è attirato dall’odore della marijuana, in parte occultata in un mobile del soggiorno ed altra in fase di essicazione nel garage.

Sfruttando il fiuto del pastore tedesco, è ispezionato il giardino dove il cane ha letteralmente trascinato il suo conduttore, fino a scovare la coltivazione di 5 piante di cannabis indica recanti infiorescenze idonee alla produzione di marijuana. Quanto rinvenuto è sottoposto a sequestro, insieme a semi di canapa, materiale utile per il confezionamento delle dosi, nonché a un fucile illegalmente detenuto. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 52enne è sottoposto agli arresti domiciliari.