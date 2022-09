Doppio dramma della solitudine: 63enne e 51enne trovati morti in casa

Doppio dramma della solitudine in Irpinia. I Vigili del Fuoco di Avellino Durante sono stati impegnati in due soccorsi a persone. Il primo è stato effettuato a Monteforte Irpino in via Campi, dove un uomo di 63 anni non rispondeva a parenti e vicini. Una volta entrati nell’abitazione, i caschi rossi hanno rinvenuto l’uomo privo di vita. Il secondo soccorso è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Montella nel comune di Nusco in via Pipi. Anche qui una donna di 51 anni non rispondeva ai familiari e ai conoscenti. La 51enne è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco priva di vita.

Appena qualche tempo fa caso simile sempre in Irpinia per la morte di un uomo, trovato cadavere. A seguito di una segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina sono intervennero in paese dove, all’interno di un’abitazione, era stato rinvenuto cadavere un 49enne di Pratola Serra.