I soldi oggi non bastano mai alle famiglie italiane ma sono soprattutto le donne ad avere tante difficoltà. Le statistiche dimostrano come le famiglie italiane non ce la fanno realmente più ad andare avanti ma sono soprattutto le donne che molto spesso versano in condizioni di maggiore difficoltà. Tutto aumenta di prezzo e gli stipendi sono sempre più bassi e sempre più precari.

Aiuto forte per le donne

Quindi con introiti sempre più bassi e precari e con il costo della vita che aumenta continuamente le famiglie italiane ma soprattutto le donne italiane sono sempre alla ricerca dei bonus e degli aiuti.

Tuttavia i bonus erogati dallo stato sono pochi e quindi questo aiuto da €400 può essere veramente preziosissimo per tante donne in difficoltà. Questo bonus da €400 è erogato dall’INPS. L’INPS infatti è sempre al fianco degli italiani più in difficoltà e questo bonus punta proprio ad aiutare le donne che versano in particolari condizioni di disagio economico ma non solo.

Come chiedere questo sostegno etico

Questo bonus è particolarmente prezioso perché è erogato addirittura mensilmente. Quindi per ben 12 mesi le donne in possesso dei particolari requisiti per poter avere questo aiuto dell’INPS beneficeranno di €400 stabili proprio per poter andare avanti. Il bonus di €400 erogato dall’INPS viene messo a disposizione di tutte quelle donne che stiano facendo un percorso per riabilitarsi dopo la terribile esperienza della violenza. Infatti dopo aver subito una violenza per la donna è estremamente difficile rimettersi in sesto ma proprio per questo esistono i centri antiviolenza che aiutano le donne dal punto di vista economico ma anche psicologico. Per le donne seguite dai centri antiviolenza c’è la possibilità di richiedere all’INPS questo ricco bonus da €400 al mese.

Domanda INPS

Per fare domanda all’INPS per questo bonus c’è bisogno di allegare tutti i propri dati ma di allegare anche il codice IBAN sul quale l’INPS provvederà a versare i €400 al mese per 12 mesi. Nella domanda bisognerà anche dare tutte le specifiche del centro antiviolenza che sta seguendo la donna. Questo bonus è particolarmente etico perché può essere richiesto anche dalle donne extracomunitarie e delle rifugiate politiche purché in possesso di permesso di soggiorno. La cosa particolare di questo bonus che viene erogato stabilmente per 12 mesi quindi per la donna che sia seguita dal centro antiviolenza c’è un anno di tempo per potersi rimettere in sesto anche dal punto di vista economico e lavorativo. Si tratta di un bonus molto etico e molto importante che tutte le donne che abbiano subito questa terribile esperienza devono assolutamente chiedere.

fonte ilovetrading.it