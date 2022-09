Donna di Sarno ruba alimenti e giochi per 500 euro al supermercato

Arrestata per furto, una 58enne di Sarno beccata a svaligiare un supermercato. La nonnina è stata colta in flagranza di reato: la donna ha rubato generi alimentari per 500 euro ponendoli in una borsa frigo e nell’intimo, presso un market dove si era recata con i nipotini. Ad incastrarla, la sorveglianza: la donna con precedenti specifici, è stata fermata dal direttore dell’attività commercial che intanto aveva sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto, gli agenti del commissariato di polizia che l’hanno posta ai domiciliari. Aveva nascosto tutto in una borsa termica e nell’intimo. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, la refurtiva è tornata al legittimo proprietario. Il furto consisteva in alimenti e giocattoli per i bambini.