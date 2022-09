Il maltempo continua a imperversare su Napoli e la Campania e arrivano le prime ordinanze dei sindaci. A est di Napoli i sindaci di Portici e San Giorgio a Cremano hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, e la stessa misura è adottata anche dai sindaci di Caivano e Cardito. Anche Sant’Anastasia nelle ultime ore si è unita con la chiusura delle scuole.

Con la pioggia battente, continuano le lunghe file agli imbarchi di Ischia e Procida per gli effetti del maltempo sui collegamenti nel Golfo. Le condizioni meteo hanno permesso un parziale sblocco delle partenze, in particolare dei traghetti, ma non ancora sufficiente ad accontentare le richieste. Tutti le corse in partenza dalle isole sono sold out ma sono molti i passeggeri senza biglietto, tra cui parecchi turisti, che non sanno ancora se e quando potranno ripartire dalle isole. Analoghi disagi si registrano anche ai porti in terraferma: lunghe code di passeggeri alla stazione marittima di Porta di Massa a Napoli ed alle biglietterie di Pozzuoli in attesa di poter partire per le isole.