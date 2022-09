Difende la mamma aggredita da una donna, una 12enne ferita con un calcio al torace

Questa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri della stazione Vomero sono allertati da personale sanitario del Santobono per una bambina portata dalla madre al pronto soccorso. La piccola, 12 anni compiuti il mese scorso, sarebbe rimasta colpita al torace da un calcio. È ancora ricoverata in osservazione, dieci giorni di prognosi prescritti. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, la bambina avrebbe tentato di proteggere la madre durante una lite scoppiata con una conoscente, in un appartamento di via Jannelli. Nella colluttazione avrebbe ricevuto un colpo all’addome.

Da chiarire cosa sia accaduto nel cuore della notte ed il motivo della feroce lite scoppiata nella casa. E chi soprattutto sia la donna che ha sferrato il calcio al petto della bambina che voleva difendere la mamma. La 12enne non rischia la vita ma resta in osservazione per il posto delicato in cui è rimasta colpita.