Un abbraccio simbolico ma anche reale, fisico, quello che la gente di Pomigliano d’Arco ha riservato stasera al proprio concittadino, il ministro Luigi Di Maio, tornato “a casa” per l’inaugurazione di un comitato elettorale di Impegno civico. Una folla di decine di persone ha atteso il suo arrivo in via Terracciano per poterlo salutare e avvicinare, e raccontargli anche delle difficolta’ economiche dovute ai rincari su spesa e forniture energetiche. Il ministro si e’ fatto largo tra i concittadini fino ad arrivare all’ingresso del comitato, dove ha potuto salutare la folla radunatagli intorno. “Una campagna elettorale che non doveva avvenire ora – ha detto il ministro – ma cui siamo costretti perche’ hanno fatto cadere il Governo. Il vostro abbraccio mi sprona ad andare avanti”. Di Maio, infine, si e’ fermato con alcuni concittadini per scattare qualche selfie prima di tornare ai propri impegni elettorali.

“Non e’ una questione di partito, ma di priorita’”. Lo ha affermato Luigi Di Maio a margine dell’inaugurazione del comitato elettorale a Pomigliano d’Arco – dove e’ stato contestato da uno sparuto gruppo di persone che lo hanno accusato di “tradimento” – rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano della sua prima campagna elettorale fuori dal Movimento 5 stelle. “Io sono lo stesso – ha proseguito – non credo che bisogna autoisolarsi, io credo che bisogna andare al Governo delle citta’, delle Regioni, del Paese, e cambiare le cose dall’interno delle Istituzioni, altrimenti io alla mia gente posso solo dire che non me l’hanno fatto fare. Invece ho sempre creduto nell’impostazione governista, ti candidi, fai proposte, governi, ti prendi le responsabilita’, le contestazioni, ma fai le leggi per cambiare la vita della gente”.