Della Vedova a Palma Campania a sostegno di Enzo Peluso: “Uomo del territorio”

“Siamo nella coalizione di centrosinistra per promuovere le libertà economiche, civili e sociali e per rafforzare l’idea di Europa. Nel collegio di Somma Vesuviana il voto a Enzo Peluso rappresenta una garanzia per il territorio, che lui conosce bene e vive”. Così Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di Più Europa ha sostenuto, nel corso di una conferenza stampa, la candidatura alla Camera dei Deputato di Enzo Peluso, candidato per il centrosinistra alle elezioni politiche del 25 settembre.

Nel corso della conferenza stampa si è discusso con Della Vedova della collocazione di Più Europa nel centrosinistra, del rapporto con Calenda, dei temi affrontati in campagna elettorale.

Enzo Peluso ha, invece, sottolineato: “Sono un candidato del territorio, conosco le criticità e le risorse di queste zone, posso rappresentare i cittadini e le cittadine che qui vivono. In questi giorni sto raccogliendo istanze, consigli, incoraggiamenti: porterò la voce dell’area vesuviana e nolana in Parlamento”