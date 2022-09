“Il tema delle bollette e’ cruciale, le persone non riusciranno ad arrivare alla fine di settembre se il costo dell’energia non scende”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, nel corso di un appuntamento elettorale a Napoli. “Serve subito un decreto legge”, ha aggiunto. “Noi proponiamo un decreto taglia bollette, in base al quale sara’ lo Stato a pagare l’80% delle bollette alle famiglie italiane in difficolta’ e alle imprese italiane”, ha spiegato.

Serve un Fondo europeo per rispondere alla guerra energetica che sta facendo la Russia. Lo dice il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a margine dell’evento promosso in Campidoglio dall’Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione Ue in occasione del discorso sullo stato dell’Unione di Ursula von der Leyen. “Un discorso straordinario, quello di von der Leyen – ha detto Brunetta – cui devono seguire i fatti. Non possiamo morire di bollette, le famiglie non possono spendere tutto il loro reddito per pagare luce e gas, le imprese non possono chiudere perche’ non riescono a sostenere i costi dell’energia”.