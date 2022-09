Decreto Aiuti, azzerati gli oneri sulle bollette: arrivano altri Bonus

La prima parte degli interventi del decreto Aiuto riguarda l’emergenza energetica e le famiglie. Si va dall’estensione agli ultimi mesi dell’anno del bonus sociale per luce e gas (con allargamento dell’Isee a 12 mila euro) all’introduzione di tariffe agevolate per i clienti “fragili”. Introdotto il congelamento delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura fino al prossimo maggio, mentre si azzerano gli oneri di sistema per il quarto trimestre e l’Iva al 5% sul gas.

Raddoppia il bonus trasporti, aumenta il bonus tv

Più che raddoppiata, da 79 milioni di euro a 180 milioni, la dotazione per il 2022 del fondo che agevola l’acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici (massimo di 60 euro per chi guadagna meno di 35 mila euro all’anno). Innalzato anche il bonus Tv per comprare apparecchi compatibili con i nuovi standard di emissione del segnale: da 30 a 50 euro.