Da San Giuseppe Vesuviano a Sorrento per rubare bici elettriche: presi un uomo e una donna

I Carabinieri della locale Compagnia, in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal Gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura oplontina, hanno fermato una coppia di San Giuseppe Vesuviano che si era resa colpevole di numerosi e ripetuti furti di bici elettriche sul territorio della penisola sorrentina. I fatti per cui si procede risalgono risalgono al 29 maggio, al 16 giugno ed al 17 giugno 2022 quando finirono trafugate tra bici elettriche a Sorrento. I due sono inoltre accusati anche del furto di un altro mezzo a due ruote avvenuto a Meta il 18 giugno 2022.

A seguito degli eventi furtivi i carabinieri delle stazioni di Sorrento e Piano di Sorrento cominciarono ad indagare acquisendo anche i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza pubbliche e private per cercare di risalire agli autori dei reati che, dopo essersi introdotti nelle proprietà private, sottraevano le bici elettriche per poi allontanarsi dalla penisola sorrentina utilizzando i treni della Circumvesuviana.

Finalmente i Carabinieri sono riusciti a fermare la coppia di ladri formata da un 32enne ed una 33enne. Per l’uomo è disposta l’applicazione della custodia cautelare in carcere, mentre per la donna è disposto il divieto di dimora nei comuni della penisola sorrentina con il contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.